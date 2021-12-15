Teşkilat 27. bölüm fragmanı: Zehra namlunun ucunda!

Teşkilat'ın yayınlanan 27. bölüm fragmanında; teröristlerin havaalanındaki yolcuları ve Zehra'yı rehin aldıkları görüldü. Serdar ise Zehra'yı kurtarmak için bir kez daha hayatını riske attı.

TRT ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Ankara'da devam eden Teşkilat, yeni bölümü ile Pazar günü ekranda olacak.

Dizinin ekrana gelen her bölümü merakla ve ilgiyle izlenirken, oyuncu kadrosu ise dikkatleri çekiyor.

Dizinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanda ise Zehra'nın havaalanını basan teröristler tarafından rehin alındığı görüldü.

Zehra ölümün kıyısına gelirken, Mete Başkan ve Serdar onu kurtarmak için harekete geçti. Serdar bir kez daha Zehra için kendisini riske attı.

Serdar'ın harekete geçtikten sonra teröristlerin bomba patlattığı görülürken, Mete Başkan ise "Devlet teröristlerle iş birliği yapmaz." dedi.

Zehra ve Serdar'a ne olduğu merak edilirken, dizinin yeni bölümü yine nefes kesen anlara sahne olmaya hazırlanıyor. İşte Teşkilat 27. bölüm fragmanı...

Teşkilat 27. bölüm fragmanı İZLE