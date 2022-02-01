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- Teşkilat 33. bölüm fragmanı: Beni bir daha görmeyeceksin, kalbinden geçenleri söyle!
Teşkilat 33. bölüm fragmanı: Beni bir daha görmeyeceksin, kalbinden geçenleri söyle!
- Haber Merkezi
- 01.02.2022 - 22:40
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, aksiyon dolu sahnelerle devam ediyor.
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, yeni bölümü ile yine Pazar gününe damga vurmaya hazırlanıyor.
Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında; Serdar ve Zehra'nın Viyana'ya gittiği ve orada bir maskeli baloya katıldıkları görüldü.
Balo Yıldırım tarafından verilirken, Ceren ise istihbarat'ın başına bela olmaya devam ediyor. Ceren'i öldürmeye çalışan ekip, Serdar ve Zehra'nın başına geleceklerden habersiz..
Yıldırım'ın baloda bir anda ortaya çıkması ve "Kıyamet günü yaklaşıyor" demesi işleri iyice zora soktu. İşte Teşkilat 33. bölüm fragmanı...
Teşkilat 33. bölüm fragmanı İZLE