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Teşkilat 33. bölüm fragmanı: Beni bir daha görmeyeceksin, kalbinden geçenleri söyle!

Teşkilat 33. bölüm fragmanı: Beni bir daha görmeyeceksin, kalbinden geçenleri söyle!

Teşkilat'ın 33. bölüm fragmanında; Serdar dans ettiği sırada Zehra'ya, "Beni bir daha görmeyeceksin, kalbinden geçenleri söyle" dedi. Zehra ise "Seni seviyorum. Sana aşığım" diyerek herkesi şaşırttı.