Teşkilat 43. bölüm fragmanı: Babasına kavuşan Ceren, bombayı patlatıp kendini öldürdü!

TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinin 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; ajan Ceren, babası Halit Başkan'a kavuştu. Ancak tam o sırada Ceren, bombayı patlatıp kendini öldürdü.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, 17 Nisan Pazar akşamı 43. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizinin merakla beklenen 43. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda; ailesinin katiliyle hesaplaşan Serdar, teslim oldu.

Halit Başkan'ı arayan Yıldırım, ''Biraz sakin ol Halit Başkan çünkü şu anda hayatının en önemli anındasın.'' dedi.

Tam o sırada Ceren, Halit Başkan'ın karşısına dikilip ''Ben geldim baba.'' diyerek bombayı patlattı.

Bu sahne, bir süredir hakkında diziden ayrılacağı yönünde haberler çıkan Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılığını doğrular nitelikteydi.

Peki Ceren öldü mü? Ezgi Eyüboğlu diziden ayrıldı mı? Halit Başkan'a ne olacak? İşte Teşkilat 43. bölüm fragmanı...

Teşkilat 43. Bölüm Fragmanı VİDEO

Teşkilat 42. bölüm özeti

​Ekip, Yıldırım’ın özel kasasını ele geçirdikten sonra içinden çıkan belgeler Serdar’ın kafasının karışmasına sebep olur. Serdar’ın babasının fotoğrafının Yıldırım’ın gizli belgeleri arasında ne işi vardır?

Serdar bağlantıyı çözmeye çalışırken, belgeleri inceleyen ekip Yıldırım’ın tüm işlerini yürüten dört kritik adamının peşine düşer. Yapılan operasyon sonrası Alman istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında sürpriz gelişmeler yaşanır.

Lukas ve Yıldırım kaçış için planlama yaparken beklemedikleri bir ihanete uğrarlar. Serdar ise Mete Başkan’ın ona bıraktığı ipuçlarından önemli bir bilgiye ulaşır. Ekip ve Serdar önemli bir yol ayrımının eşiğine gelirler.