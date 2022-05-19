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    Teşkilat 47. bölüm fragmanı: Yıldırım pes edip teslim oldu, Zehra ve Serdar yakınlaştı!

    TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinin 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Yıldırım, pes edip polise teslim olurken Zehra ve Serdar arasındaki yakınlaşma dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 15:12
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    Teşkilat 47. bölüm fragmanı: Yıldırım pes edip teslim oldu, Zehra ve Serdar yakınlaştı!

    Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Ezgi Şenler ve Gürkan Uygun'un yer aldığı Teşkilat dizisi, 22 Mayıs Pazar akşamı 47. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Sevilen dizinin merakla beklenen 47. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda; Yıldırım'ın pes edip polise teslim olduğu görülürken Zehra ve Serdar'ın yakınlaşması dikkati çekti.

    Yıldırım'dan hesap sormak isteyen ekip, onu ihanet ettiği Türk topraklarına getirmek için harekete geçti.

    Yıldırım'ın kafasına çuval geçiren Halit Başkan'ın, ''Şu bayrak için kan döken şerefli insanlar rahat uyusun diye seni gebertmeyeceğim.'' sözleri yeni bölüme dair merakı artırdı.

    Peki Yıldırım ölecek mi? Gürkan Uygun diziden ayrılacak mı? İşte Teşkilat 47. bölüm fragmanı...

    Teşkilat 47. Bölüm Fragmanı İzle


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