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    Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman? Teşkilat 60. bölüm tarihi

    Pazar günü yayın akışında yer almayan Teşkilat'ın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki Teşkilat dizisi ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman? İşte tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 13:28
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    Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman? Teşkilat 60. bölüm tarihi

    3 sezondur pazar günlerinin sevilen dizisi olan Teşkilat, yayın akışında yer almadı.

    Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Murat Yıldırım, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin kadroda yer aldığı Teşkilat dizisi, izleyicilerin merak konusu oldu.

    MİT'i konu alan dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak araştırılıyor.

    Yılbaşı nedeniyle 60.bölümü yayınlanmayan Teşkilat için bekleyiş sürüyor. Peki Teşkilat 60. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

    Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman? Teşkilat 60. bölüm tarihi #1

    Teşkilat dizisi 60.bölüm tarihi

    Teşkilat dizisi, Pazar günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Yılbaşı tatili veren dizi, 8 Ocak Pazar akşamı yeni bölümüyle yayınlanacak.


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