Teşkilat dizisinden büyük final: Ömer'in ölümü Zehra'yı ve izleyicileri sarsacak Başrollerini Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın paylaştığı Teşkilat dizisi sezon finali ile ekranlara veda edecek. Büyük final bölümünden ilk fragman geldi. Ömer'in ölümü Zehra'yı ve izleyicileri yıkacak. İşte Teşkilat 79. bölüm (sezon finali) fragmanı...

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisi, TRT1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, büyük ilgi görüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışan bir ekibin iş hayatı dışında özel hayatını da ele alan dizide son bölüm ekranlara damga vurmuştu.­­­­ Her Pazar TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Teşkilat dizisinden sezon finali fragmanı geldi. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak! Sezon finalinde neler olacak? Güzel günlerin kapısı aralanırken herkesin özlemini çektiği aile sıcaklığı yemek masasında yaşanır. Bitirici hamleyi yapmak için son bir şansı kalan Hartley duvara toslayacağından habersizdir. Ömer ve Zehra birliktelik hayalleri kurarken üzerlerine bir tehdidin gölgesi düşer. Zehra’yı Ömer’le tehdit ederken gelen kurşun sesi akıllara Ömer’in ölümünü getirir. İşte büyük final fragmanı…