Teşkilat dizisinden hayranlarını üzecek haber! Kimse bunu beklemiyordu... Teşkilat dizisinden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Dizi bu Pazar günü ekranlara gelmeyecek. İşte sebebi...

ensonhaber.com

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisinden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Her hafta Pazar günleri yeni bölümüyle ekrana gelen Teşkilat dizisi bu hafta ekranda olmayacak.

Her bölümü büyük bir merakla beklenen dizinin bu hafta yayınlanmayacak olması dizinin takipçilerini üzdü.

Teşkilat dizisi TRT 1'in bu haftaki yayın akışında yer almadı. Bunun sebebi ise 31 Aralık Pazar gününün yılbaşına denk gelmesi olarak yorumlandı.

Pazar akşamı Teşkilat dizisinin yerine yılbaşı özel programı izleyiciyle buluşacak.

Dizinin bu hafta ekrana gelmeyecek olması dizinin hayranları arasında büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu.

Teşkilat dizisi yeni bölümünün 7 Ocak 2024 Pazar günü yayınlanması bekleniyor...