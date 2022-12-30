Petrol
83.74
0.34%
Euro
19.9538
-0.17%
Dolar
18.7195
0.08%
Altın
1.093
0.14%
Borsa
5546
0.00%
Bitcoin
312.647
-0.37%
BTXN Coin
5.80
-4.44%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Teşkilat izleyicisi yasta! Yeni bölümün tarihi değişti...

    1 Ocak'ta yeni bölümü yayınlanması beklenen Teşkilat dizisinden kötü haber geldi. Yayın akışında yer almayan Teşkilat, sete yılbaşı arası verecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 11:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Teşkilat izleyicisi yasta! Yeni bölümün tarihi değişti...

    TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat, pazar akşamlarının rekortmen yapımları arasında yerini koruyor.

    Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Murat Yıldırım, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin kadroda yer aldığı Teşkilat dizisi, MİT'i konu alıyor.

    59 bölümdür büyük bir başarıya imza atan Teşkilat, seyircisiyle arasını iyi tutmayı başarıyor. 3. sezonuyla devam eden dizinin her bölümünde aksiyon ve macera dolu dakikalar yaşanıyor.

    Teşkilat izleyicisi yasta! Yeni bölümün tarihi değişti... #1

    Yılbaşı molası

    1 Ocak Pazar akşamı 60. bölümüyle yayınlanması beklenen Teşkilat'tan seyircileri üzecek bir haber geldi. Yayın akışında yer almayan dizinin akıbeti merak konusu oldu.

    Teşkilat seyircisi, yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt arıyor.

    Teşkilat dizisi 1 Ocak'ta yayınlanmayacak. Yılbaşı nedeniyle sete ara veren dizinin 8 Ocak'ta ekranda olması bekleniyor.

    Teşkilat izleyicisi yasta! Yeni bölümün tarihi değişti... #2


    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik ödemesi nereye yatırılır?
    Yaşam

    Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik ödemesi nereye yatırılır?

    Trabzon-İstanbul seferi öncesi, yolculara yanan uçak fotoğrafı gönderildi
    3. Sayfa

    Trabzon-İstanbul seferi öncesi, yolculara yanan uçak fotoğrafı gönderildi

    Görüş Bildir