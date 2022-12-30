Teşkilat izleyicisi yasta! Yeni bölümün tarihi değişti...

1 Ocak'ta yeni bölümü yayınlanması beklenen Teşkilat dizisinden kötü haber geldi. Yayın akışında yer almayan Teşkilat, sete yılbaşı arası verecek.

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat, pazar akşamlarının rekortmen yapımları arasında yerini koruyor.

Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Murat Yıldırım, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin kadroda yer aldığı Teşkilat dizisi, MİT'i konu alıyor.

59 bölümdür büyük bir başarıya imza atan Teşkilat, seyircisiyle arasını iyi tutmayı başarıyor. 3. sezonuyla devam eden dizinin her bölümünde aksiyon ve macera dolu dakikalar yaşanıyor.

Yılbaşı molası

1 Ocak Pazar akşamı 60. bölümüyle yayınlanması beklenen Teşkilat'tan seyircileri üzecek bir haber geldi. Yayın akışında yer almayan dizinin akıbeti merak konusu oldu.

Teşkilat seyircisi, yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt arıyor.

Teşkilat dizisi 1 Ocak'ta yayınlanmayacak. Yılbaşı nedeniyle sete ara veren dizinin 8 Ocak'ta ekranda olması bekleniyor.