Teşkilat setinde büyük sürpriz! O isim ziyarete gitti

Pazar günleri ekranların yıldızı olan Teşkilat setini, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ziyaret etti. Ziyarete dair anlar çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolünü Çağatay Ertuğrul, Deniz Baysal ve Mesut Akusta paylaşıyor.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği MİT destekli dizi, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

Dizinin yayınlanan son fragmanında; Zehra'nın eski kocasını kaybetmesinin ardından ekipten ayrıldığı görüldü.

Ceren saf değiştirirken, Serdar'a bir kızı olduğunu ve aşk için saf değiştirdiğini söyledi.

Dizi bu gelişmelerle ilerlerken, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise seti ziyarete gitti.

İSMAİL DEMİR TEŞKİLAT SETİNDE

Prof. Dr. İsmail Demir, TRT 1 yöneticileri ve set ekibiyle bir araya gelerek dizi hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Teşkilat dizisinin çok kıymetli faydalar sağladığını, ilk günden itibaren geniş bir seyirci kitlesine ulaştığını ve ilgi odağı olduğunu belirten Demir, “Gerek senaryo gerek kullanılan ürünler ve teknoloji açısından da ilgi çekmeye devam ediyor.” dedi.

Oyuncularla bir araya gelerek sohbet eden İsmail Demir, yönetmen koltuğuna oturarak çekimleri yakından takip etti.

Demir, set ziyaretinin ardından dizi ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirerek başarılarının devamını diledi.