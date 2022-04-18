Teşkilat'ın haşin Zehra'sı siyahlar içinde sosyal medyaya göz kırptı! 'Güzelliğine nazar boncuğu'

Teşkilat dizisinde Zehra'ya hayat veren Deniz Baysal, sosyal medyadan peşe peşe yeni kareler paylaştı. Siyahlar içerisinde kusursuz gözüken Baysal'ın hayranları, diziye atıfta bulunan yorumlar yaptı.

5 Nisan 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal, 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı.

Celal Bayar Üniversitesin'de okuyan Baysal; Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi projelerde yer aldı.

Asıl çıkışını Kaçak Gelinler sayesinde yapan Deniz Baysal; Fazilet Hanımın Kızları ve Söz dizileri sayesinde ününe ün kattı.

Şimdilerde TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde yer alan Baysal, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kalbi olan Zehra'ya hayat veriyor.

2019 yılında Barış Yurtçu ile evlenen Deniz Baysal hem aşkta hem de kariyerde aradığını buldu. Başarılı isim, oyunculuğu ve güzelliği sayesinde herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medya hesabından eşi ve kendisiyle ilgili karelerini yayınlayan oyuncu, son pozlarıyla beğeni rekoru kırdı.

Deniz Baysal'ın yeni kareleri yıktı

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul ile olan uyumuyla beğenilen Deniz Baysal, sosyal medyanın en aktif isimlerinden birisi.

Güçlü ve savaşçı bir karakter olan Zehra'ya hayat veren Baysal, son paylaştığı kareler sayesinde beğeni rekoru kırdı.

Siyahlar içerisinde kusursuz makyajı ile "Aman nazar değmesin" yorumlarını alan Deniz Baysal, dizinin çekimlerinden fırsat bulduğunda İstanbul'a geliyor.

Sette ve set dışında dizi ekibiyle arkadaş olan ve eğlenceli anlarını paylaşan Baysal'a hayranları tam not verdi.