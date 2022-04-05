Teşkilat'ın Mete Başkanı'nın eşi tarzıyla göreni büyüledi! 'Polat Alemdar'a bakar gibi'

Teşkilat dizisinde hayat verdiği Mete Başkan karakteri ile ününe ün katan Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir, güzelliği ve tarzı ile sosyal medya üzerinden dikkati çeken bir isim haline geldi.

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Teşkilat dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ışık tutuyor.

Aksiyon ve polisiye dolu sahnelerle dikkatleri üzerine çeken dizinin çekimleri, Ankara sokaklarında gerçekleştiriliyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Ahmet Uğur Say ve Hakan Boyav gibi isimlerin yer aldığı dizi, Pazar günleri yayınlanıyor ve damga vuruyor.

Reytingleri alt üst eden dizinin en önemli karakterlerinden birisi olan Mesut Akusta ise Mete Başkan rolüne hayat verdi.

Geçtiğimiz yaz beyin kanaması geçiren ancak sağlığına kavuştuktan sonra setleri bırakmayan Akusta, geçtiğimiz bölümde diziye veda etti.

Mesut Akusta'nın diziden ayrılması herkesi üzerken, ünlü ismin hayatına dair araştırmalar hız kazandı.

Akusta, Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kız kardeşi olan Şafak Özbir ile evli ve oldukça mutlu bir yuvası var.

Berfin Cano adında bir kızı bulunan Akusta'nın eşi Şafak Özbir, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

MESUT AKUSTA'NIN EŞİ DİKKATİ ÇEKTİ

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Genellikle eşi ve kızı Berfin Cano ile paylaşımlar yapan Şafak Özbir Akusta'nın tarzı da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle paylaşım yapan Şafak Özbir'in pozlarına, "Çok yakışıyorsunuz Şafak hanım", "Güzel aile hep mutlu olun" gibi yorumlar geliyor.

Ayrıca Kurtlar Vadisi izleyicilerinden ise son Özbir'in son pozuna, "Ahh Ünsal bey ahh, Polat Alemdar'a baktığın gibi bakmışsın' şeklinde esprili yorumlar geldi.

İŞTE ŞAFAK ÖZBİR'İN BEĞENİLEN TARZI