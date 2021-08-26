Teşkilatı'n Mete'si Mesut Akusta bakın kimin akrabası çıktı! İşte herkesin yakından tanıdığı o isim..

Teşkilatı'n Mete'si Mesut Akusta bakın kimin akrabası çıktı! İşte herkesin yakından tanıdığı o isim..

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren Mesut Akusta, gözlerini açtı. Oyuncunun son durumuna ilişkin eşi paylaşım yaparken, Akusta'nın hakkındaki bilgiler ise herkesi şaşırttı.

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde "Mete" karakterine hayat veren usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde dizi çekimleri için Ankara'ya gitti.

Kızı Berfin Cano ve eşi Şafak Özbir ile birlikte Ankara'ya dönen oyuncu, evinde beyin kanaması geçirdi.

Ailesinin ambulans çağırmasıyla hastaneye kaldırılan Akusta, hemen ameliyata alındı.

Oyuncunun ameliyatı 3 saat sürerken, ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

Akusta'dan iyi haber dün geldi, eşi oyuncunun uyandığını bir fotoğraf karesi ile duyurdu.

Bu gelişmelerin akabinde Akusta'nın hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı ve ortaya çıkanlar herkesi şoke etti.

MESUT AKUSTA KİMİN AKRABASI?

Ünlü sunucu Esra Erol, Mesut Akusta'nın hastaneden fotoğrafını paylaşıp, "Bin şükür" notunu düştü.

Şafak Özbir ve Mesut Akusta'yı fotoğrafa etiketleyen Erol'un bu davranışının ardından, aralarındaki yakınlık merak edildi.

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir, Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kardeşi. Akrabalık bağlarının evlilikle atıldığı ortaya çıktı.