Teşkilat'ın Pınar'ı dekoltesiyle geceyi aydınlattı! Takipçileri gözünü alamadı... Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler, katıldığı ödül törenine kombini ile damga vurdu. Cesur bir tercih yapan Şenler, dekoltesiyle beğeni topladı.

Bodrum Masalı isimli dizi ile kariyerine başlayan Ezgi Şenler; Canevim, Nefes Nefese, Çatı Katı Aşk gibi dizilerde boy gösterdi.

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta rol alan Şenler, hayat verdiği Pınar karakteriyle asıl çıkışını yakaladı.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Şenler, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkati çekiyor.

Instagram'da 700 bini aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu, son pozlarıyla da ilgi odağı oldu.

Cesur pozlar

Bir ödül törenine katılan Ezgi Şenler, tercih ettiği cesur elbisesi ile geceye damga vurdu.

Şarkıcı Buray ile birlikteliklerini gözler önüne seren Şenler, el ele geldiği gecede adeta ışıldadı.

Derin dekoltesiyle pozlar veren Şenler, takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kusursuz fiziğini gözler önüne seren 28 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı, beğeni yağmuruna tutuldu.