Teşkilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler cesur çıktı! Göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Teşkilat dizisinde hayat verdiği Pınar karakteriyle beğeni toplayan Ezgi Şenler, göğüs dekolteli pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Şenler'in paylaşımı, beğeni yağmuruna tutuldu.

Oyunculuğa, başrollerinde Alperen Duymaz, Hilmicem İntepe ve Şevval Sam'ın yer aldığı ''Bodrum Masalı'' dizisiyle başlayan ünlü oyuncu Ezgi Şenler, şimdilerde TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat ile izleyici karşısına çıkıyor.

Kadrosunda Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüboğlu ve Mesut Akusta gibi isimlerin yer aldığı dizide Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Instagram'da 680 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

İDDİALI POZ

28 yaşındaki Ezgi Şenler, son olarak Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozuyla dikkati çekti.

Şenler'in göğüs dekolteli pozu, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

DANSÇILIKTAN OYUNCULUĞA

1993 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ezgi Şenler, Hacettepe Üniversitesi'nde Modern Dans bölümünü bitirdi.

Klasik bale eğitimi alan Şenler, kariyerini başka bir yöne çevirerek oyuncu olmaya karar verdi.

2016-2017 yılları arasında yer aldığı Bodrum Masalı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu, 2018 yılında yer aldığı Nefes Nefese dizisinde de başrol deneyimi yaşadı.

Ardından Canevim'de rol alan oyuncu, Çatı Katı Aşk dizisinde hayat verdiği 'Ayşen' karakteriyle adından söz ettirdi.

''HERKES AŞKI TATMALI''

Ezgi Şenler, ''Aşık olduğunuzda nasıl biri oluyorsunuz?'' sorusuna, ''Sinirlerim alınmış gibi oluyorum. Dünya pembe oluyor. Aşk çok güzel bir şey. Herkes tatmalı'' şeklinde yanıt vermişti.

Eleştiriye açık biri olduğunu anlatan Şenler, bazı yorumların can acıtıcı olabildiğini söylemişti.

Güzel oyuncu, ağzını şapırtadan ve sakız çiğneyen insanların yanında duramadığını da itiraf etmişti.