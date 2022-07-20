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- Teşkilat'ın Pınar'ı şezlonga sere serpe uzanınca...'Sen neymişsin be'
Teşkilat'ın Pınar'ı şezlonga sere serpe uzanınca...'Sen neymişsin be'
- Haber Merkezi
- 20.07.2022 - 14:45
- Güncelleme : 20.07.2022 - 14:46
Oyunculuğa Bodrum Masalı isimli dizi ile başlayan Ezgi Şenler; Canevim, Nefes Nefese, Çatı Katı Aşk gibi dizilerde boy gösterdi.
Şimdilerde başrollerinde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Gürkan Uygun'un yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta rol alan Şenler, hayat verdiği Pınar karakteriyle adından söz ettirdi.
Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Şenler, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkati çekiyor.
Instagram'da 700 bini aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu, son pozlarıyla da ilgi odağı oldu.
Ezgi Şenler'den tatil pozu
Tatilin keyfini çıkartan Ezgi Şenler, sere serpe yere uzanıp poz verdi.
Şezlongtan paylaşım yapan Şenler, çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı.
Kusursuz fiziğini gözler önüne seren 28 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı, beğeni yağmuruna tutuldu.