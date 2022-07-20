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    Teşkilat'ın Pınar'ı şezlonga sere serpe uzanınca...'Sen neymişsin be'

    Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Fiziği ile dikkat çeken güzel oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 14:46
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    Teşkilat'ın Pınar'ı şezlonga sere serpe uzanınca...'Sen neymişsin be'

    Oyunculuğa Bodrum Masalı isimli dizi ile başlayan Ezgi Şenler; Canevim, Nefes Nefese, Çatı Katı Aşk gibi dizilerde boy gösterdi.

    Şimdilerde başrollerinde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Gürkan Uygun'un yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta rol alan Şenler, hayat verdiği Pınar karakteriyle adından söz ettirdi.

    Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Şenler, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkati çekiyor.

    Instagram'da 700 bini aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu, son pozlarıyla da ilgi odağı oldu.

    Ezgi Şenler'den tatil pozu

    Tatilin keyfini çıkartan Ezgi Şenler, sere serpe yere uzanıp poz verdi.

    Şezlongtan paylaşım yapan Şenler, çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı.

    Kusursuz fiziğini gözler önüne seren 28 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı, beğeni yağmuruna tutuldu.

    Teşkilat ın Pınar ı şezlonga sere serpe uzanınca... Sen neymişsin be #1

    Teşkilat ın Pınar ı şezlonga sere serpe uzanınca... Sen neymişsin be #2


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