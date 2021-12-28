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Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul bakın neymiş ne olmuş! Bu değişim genç kızları üzer mi üzer...

Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul bakın neymiş ne olmuş! Bu değişim genç kızları üzer mi üzer...

Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un eski kareleri ortaya çıktı. Şimdilerde en yakışıklı ve yetenekli oyuncular arasında yer alan Ertuğrul, değişimi ile şoke etti.