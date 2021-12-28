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- Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul bakın neymiş ne olmuş! Bu değişim genç kızları üzer mi üzer...
Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul bakın neymiş ne olmuş! Bu değişim genç kızları üzer mi üzer...
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 18:16
- Güncelleme : 28.12.2021 - 18:18
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, aksiyon dolu bölümlerle devam ediyor.
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı dizi, her bölümle reytinglerin zirvesine çıkıyor.
Özellikle dizide Serdar karakterine hayat veren ve seyircisinin beğenisini kazanan Çağlar Ertuğrul, yakışıklılığı ile dikkatleri çekiyor.
Mavi gözleri, uzun boyu ve mankenleri andıran fiziği ile herkesin kalbinde taht kuran Ertuğrull, yıllar önceki kareleriyle gündem oldu.
Çağlar Ertuğrul'un şimdiki hali ile yıllar önceki halini karşılaştıran hayranları, yaşanan değişim karşısında bir hayli şaşırdı.
ÇAĞLAR ERTUĞRUL'UN ŞOKE EDEN DEĞİŞİMİ
Şimdiki halinden oldukça farklı görünen Çağlar Ertuğrul'un özellikle alınmamış kaşları, dikkati çekti.
Genç kızların hayran duyduğu isimlerin başına gelen Ertuğrul, yaşadığı değişimle herkesi ters köşeye yatırdı.
"Dağ" filmlerindeki performansı ile akıllara kazınan oyuncu, "Neymiş ne olmuş." dedirtti. Ertuğrul'un hayranları geçen zamana rağmen, sempatik halinin değişmediğini fark etti.