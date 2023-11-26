Teşkilat'ın Siyah İnci'si cesur pozlarıyla beğeni topladı! "Sırt manzarası dediğin..." TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta yabancı ajan karakterini canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat, sırt dekoltesiyle dikkat çekti.

ensonhaber.com

TRT1'in rekortmen dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle pazar akşamlarına damga vuruyor.

Ünlü isimleri buluşturan dizi, oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana kitliyor.

Dizide yabancı bir ajan olan "Siyah İnci" karakterini ise güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat canlandırıyor.

Siyah İnci'yi oynayan Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden

Sırtını açıkta bıraktı

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Bayat, Instagram'ı salladı.

33 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat, cesur bir sırt dekoltesi tercih etti.

Fiziğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.