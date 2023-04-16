Teşkilat'ın Siyah İnci'si derin yırtmacıyla çömeldi, güneş banyosundan poz verdi! "Yakıyorsun" TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta yabancı ajan karakterini canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat, son karesiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Pazar günlerinin reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle heyecan dolu anlara sahne oluyor.

Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı dizi, sezona başarıyla devam ediyor.

Dizide yabancı bir ajan olan "Siyah İnci" karakterini ise güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat canlandırıyor.

Siyah İnci'yi oynayan Zeynep Tuğçe Bayat daha önce Kuruluş Osman'da Targun Hatun olarak seyirci karşısına çıktı.

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Bayat, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem oldu.

33 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat, izleyicilerin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Siyah İnci'nin güzelliği

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan güzel oyuncu, sık sık Instagram'dan paylaşım yapıyor.

Son pozuyla beğeni toplayan Zeynep Tuğçe Bayat, görenleri mest etti.

Derin yırtmacıyla çömelerek poz veren Bayat, güneşe karşı o anları ölümsüzleştirdi.

Cesur pozlarını yayınlayan güzel oyuncu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.