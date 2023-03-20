Teşkilat'ın Zehra'sı bakın kiminle sevgiliymiş! Eski aşkı setten çıktı: Meğer aynı dizide oynamışlar! Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın eski aşkı, oynadığı diziden çıktı. Şu sıralar Barış Yurtçu ile evli olan Baysal'ın eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise şoke oldu.

5 Nisan 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal, ilköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev alan Baysal, Celal Bayar Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret okudu. Kaçak Gelinler dizisi sayesinde tanınmaya başlayan burada, Kainat karakterine hayat verdi ve dikkatleri üzerine çekti. Akabinde yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları ile ününü ikiye katlayan Deniz Baysal, şu sıralar TRT ekranlarında yer alan Teşkilat'ta oynuyor. Teşkilat'ta Zehra'ya hayat veren güzel ve başarılı isim, 2019 yılında Kolpa Grubu'nun solisti Barış Yurtçu ile evlendi. Verdiği bir röportajda çocuk sahibi olmak istemediğini söyleyen Deniz, eski aşkıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun bir zamanlar aşk yaşadığı ismi duyanlar şok şaşkınlığını gizleyemedi. Deniz Baysal'ın eski aşkı Mutlu bir evlilik sürdürdüğünü söyleyen Deniz Baysal'ın adı, şu sıralar bazı magazin haberleriyle anılıyordu. Başarılı oyuncunun geçmişi de merak konusu oldu. Deniz Baysal'ın geçmişte aynı dizide birlikte rol aldığı Furkan Andıç ile geçmişte sevgili olduğu ortaya çıktı. Furkan Andıç, Deniz Baysal’dan ayrıldıktan sonra güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz’le aşk yaşamaya başladı. Birbirlerinde de aradığı aşkı bulamayan oyuncu çift, yaklaşık 1 yıl süren birlikteliklerini ani bir kararla sonlandırdı.