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    Teşkilat'ın Zehra'sı çömelerek poz verince...

    Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın son paylaşımı beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 13:41
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    Teşkilat'ın Zehra'sı çömelerek poz verince...

    Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Kaçak Gelinler dizisinde hayat verdiği Kainat karakteri ile asıl çıkışını yakalayan Deniz Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları ve Söz dizileriyle büyük bir üne kavuştu.

    Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal, Zehra karakteriyle beğeni toplamaya devam ediyor.

    Güzelliği dikkat çekti

    "Kolpa'' grubunun solisti Barış Yurtcu ile evli olan Deniz Baysal, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

    Ayna karşısına geçen Deniz Baysal, yere çömelerek poz verdi.

    Doğal güzelliği ve gülümsemesiyle görenleri büyüleyen Baysal'ın  karelerine beğeni ve yorum yağdı.

    Teşkilat ın Zehra sı çömelerek poz verince... #1

    Teşkilat ın Zehra sı çömelerek poz verince... #2

     


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