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    Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal bornozlu pozuyla olay oldu! Set öncesi karavandan paylaştı

    TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren oyuncu Deniz Baysal, bornozlu set paylaşımıyla olay oldu. Ünlü isim set öncesi karavan hallerini takipçileriyle paylaştı.
    • 26.10.2022 - 11:46
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    Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal bornozlu pozuyla olay oldu! Set öncesi karavandan paylaştı

    Ekranların sevilen dizilerinden Teşkilat'ta Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal; Fazilet Hanım ve Kızları, Söz, Sevda Kuşun Kanadında gibi pek çok farklı yapımda rol almıştı. 5 Nisan 1991 tarihinde dünyaya geldiği bilinen 31 yaşındaki isim oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

    Teşkilat ın Zehra sı Deniz Baysal bornozlu pozuyla olay oldu! Set öncesi karavandan paylaştı #1

    İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamlayan ve Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu bilinen isim, 10 sene boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev almıştır. Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okuduğu bilinen isim ekranlarda ilk olarak, 2011 senesinde FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi yapımlarda rol almıştı. Aşk Ekmek Hayaller dizisinde canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başlayan Baysal, 2015 yılında Show TV'de yayımlanan Beyaz Yalan adlı dizide Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı oynamıştır.

    Söz dizisinde de beğeni toplamıştı

    Teşkilat ın Zehra sı Deniz Baysal bornozlu pozuyla olay oldu! Set öncesi karavandan paylaştı #2

    2017-2018 senelerinde Star TV'de yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Hazan Çamkıran'ı canlandıran Deniz Baysal, Söz dizisindeki başarılı oyunculuğuyla kendinden sıkça bahsettirmişti.

    Bornozlu set paylaşımıyla olay oldu!

    Teşkilat'ta Zehra'yı canlandıran isim son olarak bornozlu set paylaşımıyla olay oldu. Dönem dönem sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren güzle oyuncu kırmızı bornozuyla poz vererek takipçilerine "Peki günaydın mı?" diye sordu.

    Teşkilat ın Zehra sı Deniz Baysal bornozlu pozuyla olay oldu! Set öncesi karavandan paylaştı #3

    İşte Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Teşkilat ın Zehra sı Deniz Baysal bornozlu pozuyla olay oldu! Set öncesi karavandan paylaştı #4

    Teşkilat ın Zehra sı Deniz Baysal bornozlu pozuyla olay oldu! Set öncesi karavandan paylaştı #5

    Teşkilat ın Zehra sı Deniz Baysal bornozlu pozuyla olay oldu! Set öncesi karavandan paylaştı #6

    Teşkilat ın Zehra sı Deniz Baysal bornozlu pozuyla olay oldu! Set öncesi karavandan paylaştı #7


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