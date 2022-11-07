Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal'ın eski hali şaşırttı! Meğer o da estetikli güzellerdenmiş

Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal'ın eski hali şaşırttı! Meğer o da estetikli güzellerdenmiş

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncu da pek çok başka oyuncu gibi estetikli çıktı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat'ta Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal; Fazilet Hanım ve Kızları, Söz, Sevda Kuşun Kanadında gibi pek çok farklı yapımda rol almıştı. 1991 yılında dünyaya geldiği bilinen 31 yaşındaki isim oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinden beğeni almayı sürdürüyor.

Daha önce ilköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamlayan ve Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu bilinen isim, 10 sene boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret bölümünden mezun olan isim ekranlarda ilk olarak, 2011 senesinde FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi yapımlarda rol almıştı.

Baysal, 2015 senesinde ise Show TV'de yayımlanan Beyaz Yalan adlı dizide Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı oynamıştı.

2017-2018 senelerinde Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol lan isim, Söz dizisindeki başarılı oyunculuğuyla kendinden sıkça bahsettirmişti.

"Sen de mi estetik güzeliydin?"

Teşkilat'ta Zehra'yı canlandıran ismin eski hali görenleri şaşırttı. Dönem dönem sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren güzel oyuncunun geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görenler "Sen de mi estetik güzeliydin?" yorumlarında bulundu.

İşte Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...