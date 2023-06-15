Teşkilat'ın Zehra'sı derin göğüs dekoltesiyle mest etti! "Bu kız bir afet" Teşkilat dizisinde Zehra karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Deniz Baysal, son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi. Ünlü oyuncu göğüs dekolteli pozlarını peş peşe sıraladı. O pozlara binlerce yorum geldi.

2021 yılından bu yana TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, oyuncularının özel hayatlarıyla merak ediliyor. Dizide Zehra karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Deniz Baysal, pozlarıyla herkesi büyülüyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında. 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile nikah masasına oturan Deniz Baysal, bu kez iddialı paylaşımıyla gündeme geldi. Gören bir daha bakıyor Ünlü oyuncu göğüs dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçti. Verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun o pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Deniz Baysal'ın dikkat çeken pozları... 32 yaşındaki ünlü oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2011 yılında FOX TV'de yayınlanan Derin Sular dizisinde tattı. Daha sonra Kaçak Gelinler dizisiyle büyük çıkış yakalayan Deniz Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz gibi dizilerde de rol aldı. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı dizide Zehra karakterini canlandırıyor.