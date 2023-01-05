Teşkilat'ın Zehra'sı duru güzelliği ve fiziğiyle dudak ısırttı! 'Mükemmel bir detaysın'

Teşkilat'ın Zehra'sı duru güzelliği ve fiziğiyle dudak ısırttı! 'Mükemmel bir detaysın'

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal, sadeliği ve duruluğu ile beğeni topluyor.

Son döneme damga vuran oyunculardan Deniz Baysal, seyircilerin favori karakteri...

Kaçak Gelinler dizisinde hayat verdiği Kainat karakteri ile asıl çıkışını yakalayan Deniz Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları ve Söz dizileriyle büyük bir üne kavuştu.

Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal, Zehra karakteriyle beğeni toplamaya devam ediyor.

Duru güzellik

"Kolpa'' grubunun solisti Barış Yurtcu ile evli olan Deniz Baysal, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Instagram'dan sık sık paylaşım yapan Baysal, aşırı makyaj yapmaması ve doğal anları yakalamasıyla beğeni topluyor.

Doğal güzelliği ve gülümsemesiyle görenleri büyüleyen Baysal'ın karelerine beğeni ve yorum yağıyor.