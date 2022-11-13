Teşkilat'ın Zehra'sı fiziği ve keskin bakışlarıyla nefes kesti! Takipçileri alev attı...

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın siyah elbisesiyle verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.

Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Kaçak Gelinler dizisinde hayat verdiği Kainat karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Deniz Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları ve Söz dizileriyle büyük bir üne kavuştu.

Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal, sezon boyunca Zehra karakteriyle beğeni toplamaya devam ediyor.

Kolpa'' grubunun kurucularından Barış Yurtcu ile evli olan Deniz Baysal, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Deniz Baysal'dan yeni pozlar

31 yaşındaki Deniz Baysal, siyah elbisesiyle boy gösterdi.

Fiziğiyle dikkat çeken Baysal, çekildiği kareleri Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu, beğeni ve yorumlarla tam not aldı.

İşte o kareler...