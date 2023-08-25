Teşkilat’ın Zehra’sı kendini sulara bıraktı! Sere serpe verdiği pozlar nefes kesti "Deniz kızı" Teşkilat dizisinde Zehra karakteriyle gönüllerde taht kuran Deniz Baysal, pozlarıyla hayranlarını büyülüyor. Şimdilerde tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu mavi sulara kendini bıraktı. Denizin üzerinde uzanarak verdiği pozları sosyal medyayı salladı.

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Ekranların sevilen dizisi Teşkilat, TRT 1 ekranlarında izleyicileri ekran başına çekiyor. Diziye olan ilginin yanı sıra, oyuncularının özel hayatları da merak konusu oluyor.

Özellikle Zehra karakteriyle büyük beğeni kazanan Deniz Baysal, sadece oyunculuğuyla değil, güzelliği ve özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini kendine hayran bırakıyor.

2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile nikah masasına oturan Deniz Baysal, son pozuyla mest etti.

Denizin üzerinde sere serpe poz verdi

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Deniz Baysal, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu denizin üzerinde verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

32 yaşındaki güzel oyuncunun tatil pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Kusursuz fiziği gözlerden kaçmadı.