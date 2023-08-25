Teşkilat’ın Zehra’sı kendini sulara bıraktı! Sere serpe verdiği pozlar nefes kesti
ensonhaber.com

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat, TRT 1 ekranlarında izleyicileri ekran başına çekiyor. Diziye olan ilginin yanı sıra, oyuncularının özel hayatları da merak konusu oluyor.

Özellikle Zehra karakteriyle büyük beğeni kazanan Deniz Baysal, sadece oyunculuğuyla değil, güzelliği ve özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini kendine hayran bırakıyor.

2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile nikah masasına oturan Deniz Baysal, son pozuyla mest etti.

Denizin üzerinde sere serpe poz verdi

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Deniz Baysal, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu denizin üzerinde verdiği pozları hesabından yayınladı.

Teşkilat’ın Zehra’sı kendini sulara bıraktı! Sere serpe verdiği pozlar nefes kesti

32 yaşındaki güzel oyuncunun tatil pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Kusursuz fiziği gözlerden kaçmadı.

Teşkilat’ın Zehra’sı kendini sulara bıraktı! Sere serpe verdiği pozlar nefes kesti
Teşkilat’ın Zehra’sı kendini sulara bıraktı! Sere serpe verdiği pozlar nefes kesti
Teşkilat’ın Zehra’sı kendini sulara bıraktı! Sere serpe verdiği pozlar nefes kesti