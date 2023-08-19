Teşkilat'ın Zehra'sından şezlong pozları! Bir sağdan, bir soldan..."Vallahi jest oldu" Teşkilat dizisinde Zehra karakteri ile dikkatleri çeken Deniz Baysal, tatilden paylaşım yaptı.

ensonhaber.com Son döneme damga vuran oyunculardan Deniz Baysal, seyircilerin favori karakteri... Kaçak Gelinler dizisinde hayat verdiği Kainat karakteri ile asıl çıkışını yakalayan Deniz Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları ve Söz dizileriyle büyük bir üne kavuştu. Zehra karakteriyle Teşkilat dizisinde adından söz ettiren Deniz Baysal, yeni sezonda kadroda yer almayacak. "Kolpa'' grubunun solisti Barış Yurtcu ile evli olan Deniz Baysal, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. D vitamini keyfi Yunanistan tatiline çıkan Baysal, yaz pozları verdi. Şezlongtan selfie çeken ünlü oyuncu, sosyal medyada tansiyon yükseltti. İşte o kareler...