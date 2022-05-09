Teşkilat'ta deprem etkisi yaratan ayrılık! Mete Başkan ve Ceren'in ardından o isim de veda ediyor...

Teşkilat'ta deprem etkisi yaratan ayrılık! Mete Başkan ve Ceren'in ardından o isim de veda ediyor...

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran Teşkilat dizisinde ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Ezgi Eyüboğlu'nun veda ettiği diziden bir başrol oyuncusu daha ayrıldı.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı TIMS&B Productions imzalı Teşkilat dizisi, reytingleri de alt üstü ediyor.

Senaryosunu Teşkilat Yazı Grubu'nun kaleme aldığı Teşkilat dizisi, 8 Mayıs Pazar akşamı 45. bölümüyle ekranlara geldi.

Aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile pazar akşamlarına damgasını vuran dizi, son bölümüyle de büyük ilgi gördü.

Ancak #KritikKarar etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vuran dizinin son bölümünde izleyicileri şaşırtan bir veda yaşandı.

Yıldırım yakalandı

Aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplayan Teşkilat dizisi, #KritikKarar etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Teşkilat'ın dün akşam yayınlanan bölümünde; Serdar ve Halit nihayet Yıldırım'ı ele geçirdi. Yolun sonuna geldiğini anlayan Yıldırım, kaçmanın yollarını aramaya başladı.

Yıldırım'ın Türk istihbaratının eline geçtiğini öğrenen Şirket, Yıldırım'ın konuşmasını engellemek için harekete geçti. Halit, Yıldırım'la yüzleşirken, Yıldırım, babasını kullanarak Serdar'ın aklını karıştırmaya çalıştı.

Ekip, Yıldırım'ın telefonundaki mesajların şifrelerini çözerek savunma sanayine yapılacak saldırı tehdidinin sürdüğünü anladı. Zehra, Pınar, Hulki, Hakkı Dayı ve Sermet; Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından geliştirilen BARKAN projesine karşı düzenlenen hain planı bertaraf etmek için seferber oldu.

Serdar ve Halit Başkan, Yıldırım'ı Türkiye'ye getirmeye çalışırken Şirket'in önemli adamlarından birinin araya girmesiyle Fransız İstihbaratı peşlerine düştü. Halit'in kurduğu oyun sayesinde Yıldırım için yolun sonu göründü.

Tuncer Salman ölerek projeye veda etti

Ekip saldırıyı önlemeye çalışırken, binada bomba yüklü bir araç olduğu tespit edildi. Bombanın imha edilmesi için yeterli süre olmayınca Hakkı Dayı hızla aracı güvenli bir yere sürmeye başladı. Zaten yaralı olan Hakkı Dayı fazla dayanamadı ve patlayan bomba yüklü araçtan inemedi.

Böylece Mesut Akusta ve Ezgi Eyüboğlu'nun ardından Hakkı Dayı karakterine hayat veren usta oyuncu Tuncer Salman da ölerek projeye veda etti.