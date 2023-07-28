Teşkilat'ta şok ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti! Teşkilat hayranları üzgün.. Teşkilat dizisinde şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte o isim..

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'tın oyuncu kadrosunda beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Son olarak 3. sezonuyla ekranlara gelen Teşkilat dizisinin yeni sezonunun Eylül ayında ekranlara dönmesi bekleniyor.

Dizinin başrol oyuncularından olan Deniz Baysal sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile diziye veda ettiğini duyurdu.

Dizide Zehra Balaban karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın ayrılığı sosyal medyada gündeme oturdu.

Deniz Baysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Benim için kolay değil. Nasıl kısa yazabilirim, anlatabilirim bilmiyorum ama... Bir yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat. Bu yolculukta, 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım... Her birinizi çok seviyorum. Bir kusurum olduysa affola... Benim için bitmiş olsa da, her daim yanınızdayım. Unutulmaz anılar yaşadık hep birlikte. Ne mutlu bana! Yolunuz her zaman açık olsun.

Ve siz kıymetli izleyicilerimiz; 3 sezon boyunca verdiğiniz her destek,yaptığınız her eleştiri için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız...

Nasıl veda edebileceğimi bile düşünememiştim açıkçası... Teşkilat'tan bir Zehra Balaban geçti... Ağlamıyorum gözüme hançer kaçtı."