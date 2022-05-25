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    • Teşkilat'tan ayrıldı, Seksenler'in yıldızıyla aynı diziye denk düştü! Oyunculuğun kitabını yazacak

    Teşkilat'tan ayrıldı, Seksenler'in yıldızıyla aynı diziye denk düştü! Oyunculuğun kitabını yazacak

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde hayat verdiği Tövbekar karakteriyle adından söz ettiren Hakan Boyav, yine TRT 1'de yayınlanacak olan Balkan Ninnisi dizisinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 17:25
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    Teşkilat'tan ayrıldı, Seksenler'in yıldızıyla aynı diziye denk düştü! Oyunculuğun kitabını yazacak

    Yönetmenliğini Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yönetmeni Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Uğur Uzunok'un kaleme aldığı Balkan Ninnisi için geri sayım devam ediyor.

    Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok'un yaptığı ve yaz aylarında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Balkan Ninnisi dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

    Seksenler dizisinde hayat verdiği Rukiye rolüyle gönüllere taht kuran Özlem Türkad ile Erdal Özyağcılar, Merih Öztürk ve Emre Bey'i buluşturan Balkan Ninnisi dizisi, geçtiğimiz günlerde sete çıkmıştı.

    Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen bir aşk hikayesini ele alacak olan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

    İzleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan tanıtım ile birlikte usta bir oyuncunun daha kadroya katıldığı görüldü.

    Hakan Boyav Balkan Ninnisi'nde

    Teşkilat dizisinde Tövbekar karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Hakan Boyav, Balkan Ninnisi dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Hakan Boyav, Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatacak olan dizide oyunculuğunu tekrar konuşturacak.

    Erdal Özyağcılar'ı ekrana döndüren dizinin kadrosunda; Gözde Çığacı, Süleyman Kara, Deniz Gürkan, Kaan Turgut, Erman Saban, Jessica May, Sarp Bozkurt, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Emine Halil, Burak Rahman gibi isimler rol alıyor.

    Balkan Ninnisi İlk Tanıtım Fragmanı VİDEO

    Balkan Ninnisi konusu

    Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekimleri başlayan dizi, şehir halkı tarafından büyük ilgi ve merakla karşılandı.

    Balkan Ninnisi, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

    Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıyacak.


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