Tesla sahnesi gündemde! Dünyayı Ardında Bırak film konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix'in zirvesine yerleşen Dünyayı Ardında Bırak filmi, Tesla sahnesiyle gündem oldu. Elon Musk'ın da yanıt verdiği filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Dünyayı Ardında Bırak filmi hakkında bilgiler...

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Netflix'in yeni yapımı "Dünyaya Ardında Bırak", 2020'nin en çok satan Rumaan Alam'ın aynı isimli kitabından uyarlandu.

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici bir hikayesi olan film, izleyicilerin favorisi oldu.

Dünyayı Ardında Bırak filmi, Tesla sahnesiyle tepkilerin odak noktası haline geldi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobili Tesla için 'hacklenebilir mi?' sorusu sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bu kapsamda "Dünyayı Ardında Bırak film konusu ve oyuncuları" merak ediliyor. İşte film hakkında detaylar...

Dünyayı Ardında Bırak film konusu

Dünyayı Ardında Bırak, ABD yapımı kıyamet sonrası kurgusuna sahip psikolojik gerilim filmidir.

Lüks bir kiralık evde hafta sonu kaçamağına giden bir ailenin tatili, bir siber saldırının tüm cihazlarını bozması ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle tekinsiz bir hâl alır.

Filmin konusu şöyle:

İnsanları sevmeyen Amanda Sanford bir sabah uyanır ve ailesiyle beraber plansız bir kısa tatile çıkmaya karar verir. Long Island'da bir Airbnb evini kiralar. Eğitimci eşi Clay, küçük kızı Rose ve ergenliğe adım atan oğlu Archie ile eve yerleşirler. Hepsi de yoğun şekilde teknoloji bağımlısıdır.

Kalacakları eve alışveriş için yakınlardaki bir süpermarkete gittiklerinde aşırı stok yapacak miktarda konserve ve su alan bir kişi dikkatlerini çeker. Evde internet kesiktir ve ailenin küçük kızı Rose merakla beklediği Friends dizisinin sezon finalini bir türlü seyredemez. Bu sırada kiraladıkları evin ormana bakan arka bahçesine vahşi geyikler gelmeye başlar.

Aile plaja gidip güneşlenirken uzaktan bir petrol tankerini fark ederler, gemi ilginç bir şekilde yavaşlamadan plaja doğru gelir ve plajdakilerin hayatını riske edecek şekilde ancak kuma saplanınca durur.

O akşam geç vakitte kapı çalınır ve kapıda evin sahibi olduğunu iddia eden George H. Scott (G.H.) ve kızı Ruth belirir.

Evin kendilerine ait olduğunu ve gittikleri konser kentteki geniş çaplı elektrik kesintisi nedeniyle iptal olduğu için eve dönmek zorunda kaldıklarını söylerler. Amanda gece yarısı kapısına dayanan bu kişilere kesinlikle güvenmemektedir.

Oyuncu kadrosu

Julia Roberts : Amanda Sandford

Mahershala Ali : G.H. Scott

Ethan Hawke : Clay Sandford

Myha'la : Ruth Scott

Farrah Mackenzie : Rose Sandford

Charlie Evans : Archie Sandford

Kevin Bacon : Danny

Tesla sahnesi

Dünyayı Ardında Bırak filminde siber saldırı sonucu Tesla araçların yer aldığı sahne ise dikkat çekti.

Filmde, FSD (Full Self-Driving) modundaki Tesla araçlar siber saldırı sonucu kontrolden çıkıyor. Sahnelerden birinde, binlerce aracın kontrolden çıkarak birbirine çarptığı ve yaya güvenliğini tehlikeye attığı anlar yaşanıyor.

İçerisinde sürücü olmayan binlerce Tesla aracın kontrolden çıkarak birbirine çarpması sonucu yollar kapanıyor.

Elon Musk yanıtladı

Sahnelerin akabinde izleyicilerin aklına 'Tesla araçlar siber saldırılara karşı savunmasız mı?' sorusu da geldi.

Filmin Tesla sahnesine ise Elon Musk yanıt verdi.

Musk, "Dünya tamamen Mad Max'e dönse ve benzin kalmasa bile Tesla'lar güneş panellerinden şarj olabilecek" dedi.