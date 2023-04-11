Tetikçinin Oğlu dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? İki dost karşı karşıya... Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'i bir araya getiren dizi Tetikçinin Oğlu, bu akşam başlıyor. Oğulları için karşı karşıya gelen eski iki dostun hikayesini anlatan dizide birçok ünlü isim yer alıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu dizi konusu nedir, oyuncular kimler? İşte detaylar...

Fox TV salı akşamına iddialı bir yapımla giriş yapıyor.

Reyting yarışına dahil olan Tetikçinin Oğlu, dikkat çeken kadrosu ve konusu ile 11 Nisan Salı akşamı yayınlanacak.

Tetikçinin Oğlu dizisi Arka Sokakların yıldız oyuncusu Şevket Çoruh ve Hekimoğlu dizisinin Ateş'i Timuçin Esen'i bir araya getiriyor.

Eski dostların evlatları için nasıl düşman olabileceğini gözler önüne seren hikaye, dram ve aksiyon dolu anlar yaşatacak.

Yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak’ın üstlendiği, senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek’in oturduğu Tetikçinin Oğlu, Bodrum'da çekiliyor.

Peki, Tetikçinin Oğlu dizi konusu nedir? Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Tetikçinin Oğlu dizi konusu

Kırk yılın dostu Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları için kıyasıya bir çatışmaya girerler.

İskender’in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye…

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun öcünü almaya çalışan İskender geçmişi ile yüzleşecek; yıllar sonra oğlu Metin'i (Genco Özak) bulan Korkmaz ise yeniden baba olmayı öğrenmek zorunda kalacaktır.

Tetikçinin Oğlu oyuncu kadrosu

Şevket Çoruh - İskender Karayurt (İsko), Korkmaz'ın arkadaşı.

Timuçin Esen - Korkmaz, İskender'in tetikçisi.

Genco Özak - Metin Şengül

Sezin Akbaşoğulları - Huri Malik

Serhat Kılıç - Esat Uncular

Bahar Şahin - Sibel Kayahan

Esra Kızıldoğan - Nursel

Kaya Akkaya - Sarp

Baran Can Eraslan - Yunus Geçkin