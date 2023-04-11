Tetikçinin Oğlu dizisinin Huri'si gözleri ve fiziğiyle göreni yaktı! "Ve Tanrı kadını yarattı" Güzel oyuncu Sezin Akbaşoğulları'nın sosyal medya profilini görenler, beğeni butonuna basmadan geçemedi.

1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sezin Akbaşoğulları, lise zamanından beri tiyatro ile ilgilendi.

Sezin Akbaşoğulları ilk rolünü "Bizim Evin Halleri" dizisinde oynadı.

2005 yılında ise yıldızını parlattığı Beyaz Gelincik dizisi, kariyerinde bir mihenk taşı oldu.

Ardından Ah Kalbim, Behzat Ç., Cesur ve Güzel, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Üç Kuruş ve O Kız gibi dizilerde oynadı.

Şimdilerde ise Fox TV'nin iddialı dizisi Tetikçinin Oğlu ile ekranlara dönen Sezin Akbaşoğulları, Huri Malik Karayurt karakterine hayat veriyor.

Huri'nin güzelliği sosyal medyayı salladı

41 yaşındaki Sezin Akbaşoğulları izleyicilerin arama motorlarında sorguladığı isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Akbaşoğulları, Instagram hesabındaki kareleriyle görenleri hayran bıraktı.

Güzel oyuncu, cesur ve iddialı anlarını ölümsüzleştirip takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yaşına göre oldukça fit ve bakımlı olan Sezin Akbaşoğulları, iri gözleri ve fiziği ile beğeni topluyor.