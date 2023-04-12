Tetikçinin Oğlu reytinglerde kaçıncı oldu? İşte Tetikçinin Oğlu ilk bölüm sonuçları.. FOX TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu ilk bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Dizinin ilk bölüm reyting sonuçları merak uyandırdı. İşte Tetikçinin Oğlu reyting sonuçları..

11 Nisan 2023 Salı günü ilk gölümü ile izleyicinin karşısına çıkan Tetikçinin Oğlu dizisinin reyting sonuçları merak uyandırdı.

FOX TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu başarılı oyuncu kadrosu ve aksiyon sahneleri ile uzun süredir merakla bekleniyordu.

Başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak gibi isimlerin yer aldığı dram ve aksiyon türündeki dizi sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan, Baran Can Eraslan, Kaya Akkaya, Barış Hayta, Serkan Beşiroğlu, Eser Karabil, Erçin Sıcakkan, Volkan Kıran, Ziba Türk Ateş, Sinem Reyhan Kıroğlu, Alp Özgür Yaşin ve Oğulcan Çelik yer alıyor.

O3 Medya ve Same Film imzalı Tetikçinin Oğlu dizisinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaparken senaryosunu ise Gökhan Horzum kaleme alıyor.

Reyting sonuçları belli oldu

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Tetikçinin Oğlu ilk bölümüyle TOTAL'de 7. sırada yer alırken AB'de 4. sırada yer aldı. Tetikçinin Oğlu, ABC kategorisinde ise en çok izlenen 6. program oldu.