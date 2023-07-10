Threads kullanıcı sayısı artıyor! 100 milyona ulaştı Sosyal medya uygulaması Twitter'a takip olarak Meta tarafından piyasaya sürülen sosyal medya uygulamasına ilgi sürüyor. Son verilere göre Threads kullanıcı sayısı 100 milyonu geçti.

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Milyonlarca vatandaşın beklediği yeni sosyal medya ilgi görmeye devam ediyor...

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i çarşamba günü kullanıma sunmuştu.

Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili açıklamasında Meta, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirmişti.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedilmişti.

Meta tarafından piyasaya sürülen Threads, kısa sürede binlerce kişi tarafından kullanılmaya başlandı.

100 milyon kişiye ulaştı

Türkiye'de de fazlasıyla ilgi gören uygulama, 24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kırdı.

Bunun ardından dünyada farklı markalar ve şirketler Threads'e yöneldi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'e kayıt olanların sayısı 100 milyona ulaştı.

Twitter, Meta'yı dava etmekle tehdit etti

Öte yandan Threads kullanıma açılmasının ardından yoğun ilgi görürken Twitter, Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulunmuştu.

Twitter'in avukatı Alex Spiro, Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu belirtmişti.

"Rekabet güzel, hile değil"

Twitter'ın sahibi Elon Musk da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rekabet güzel, hile değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone ise Twitter'in avukatının mektubuna yanıt olarak Threads'in mühendislik ekibindeki hiç kimsenin eski bir Twitter çalışanı olmadığını belirtmişti.