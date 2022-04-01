THY EuroLeague'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ederken, hangi takımların play-off'u garantilediği merak edildi. Peki, THY EuroLeague'de hangi takımlar play-off'u garantiledi?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 34. haftasında da mücadelelerini sürdürüyor.

Ancak Fenerbahçe Beko'nun 8 yılın ardından play-off'a kalma mücadelesi zora girerken, Anadolu Efes ise puan tablosunda rahat bir konumda bulunuyor.

Turkish Airlines EuroLeague izleyicileri ise "THY EuroLeague'de hangi takımlar play-off'u garantiledi?" sorusun cevap arıyor.

Özellikle Türk seyirciler, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun durumunu öğrenmek istiyor.

Peki, THY EuroLeague'de hangi takımlar play-off'u garantiledi? İşte detayı...

PLAY-OFF'U GARANTİLEYENLER

Barcelona, Olimpiakos, Real Madrid, Olimpia Milano ve Maccabi Tel Aviv play-off'u garantileyen takımlar oldu.

Bir maçı eksik Anadolu Efes, bugün Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise play-off için kalan maçlarının tamamını kazanması ve Bayern Münih'in tüm maçlarını kaybetmesini bekleyecek.