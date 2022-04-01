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    THY EuroLeague'de hangi takımlar play-off'u garantiledi?

    THY EuroLeague'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ederken, hangi takımların play-off'u garantilediği merak edildi. Peki, THY EuroLeague'de hangi takımlar play-off'u garantiledi?
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 17:49
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    THY EuroLeague'de hangi takımlar play-off'u garantiledi?

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

    Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 34. haftasında da mücadelelerini sürdürüyor.

    Ancak Fenerbahçe Beko'nun 8 yılın ardından play-off'a kalma mücadelesi zora girerken, Anadolu Efes ise puan tablosunda rahat bir konumda bulunuyor.

    Turkish Airlines EuroLeague izleyicileri ise "THY EuroLeague'de hangi takımlar play-off'u garantiledi?" sorusun cevap arıyor.

    Özellikle Türk seyirciler, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun durumunu öğrenmek istiyor.

    Peki, THY EuroLeague'de hangi takımlar play-off'u garantiledi? İşte detayı...

    PLAY-OFF'U GARANTİLEYENLER

    Barcelona, Olimpiakos, Real Madrid, Olimpia Milano ve Maccabi Tel Aviv play-off'u garantileyen takımlar oldu.

    Bir maçı eksik Anadolu Efes, bugün Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise play-off için kalan maçlarının tamamını kazanması ve Bayern Münih'in tüm maçlarını kaybetmesini bekleyecek.

    THY EuroLeague de hangi takımlar play-off u garantiledi? #1


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