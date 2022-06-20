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    TikTok fenomeni Buse Korkmaz bikinisiyle poz verdi, takipçileri coştu! 'Bebeğim gel, locadayız'

    TikTok fenomeni Buse Korkmaz, bikinisiyle poz verdiği kareleri Instagram hesabından paylaştı. Korkmaz'ın takipçileri adeta beğeni yağmuruna tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 15:52
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    TikTok fenomeni Buse Korkmaz bikinisiyle poz verdi, takipçileri coştu! 'Bebeğim gel, locadayız'

    TikTok'un sevilen fenomenlerinden Zeynep Buse Korkmaz, sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor.

    TikTok’da çektiği playback, dans, yavaş çekim videolarıyla oldukça büyük kitleye sahip olan Buse'in TikTok‘da 6 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

    Aynı zamanda "Alfa" adında bir şarkı da çıkaran fenomen, şimdilerde hayali olan yaşam merkezini açmak için çalışıyor.

    2002 doğumlu olan ve Erzurum'dan İstanbul'a taşınan genç fenomen Buse Korkmaz, son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

    YouTube ve Instagram'ı da oldukça iyi kullanan Korkmaz, sıcak havaları fırsat bildi, tatile çıktı.

    Plajda serinleyen Buse Korkmaz, takipçilerini de ihmal etmedi.

    Buse Korkmaz'dan bikinili poz

    Yeşil bikinisi ve pareosu ile beach'ten poz veren Buse Korkmaz, cesur kareleri Instagram hesabından paylaştı.

    Vücudundaki dövmeleri dikkat çeken Korkmaz, takipçilerinden tam not almayı başardı.

    Korkmaz'ın paylaşımına 50 binden fazla beğeni geldi.

    TikTok fenomeni Buse Korkmaz bikinisiyle poz verdi, takipçileri coştu! Bebeğim gel, locadayız #1

    TikTok fenomeni Buse Korkmaz bikinisiyle poz verdi, takipçileri coştu! Bebeğim gel, locadayız #2

    TikTok fenomeni Buse Korkmaz bikinisiyle poz verdi, takipçileri coştu! Bebeğim gel, locadayız #3

    TikTok fenomeni Buse Korkmaz bikinisiyle poz verdi, takipçileri coştu! Bebeğim gel, locadayız #4

    TikTok fenomeni Buse Korkmaz bikinisiyle poz verdi, takipçileri coştu! Bebeğim gel, locadayız #5


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