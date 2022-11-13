TikTok fenomeni Cemre Solmaz at üstünde poz verdi, sosyal medya alev aldı! Milyonlar aynı yorumu yaptı...

TikTok videolarıyla üne kavuşan fenomen Cemre Solmaz, Instagram paylaşımıyla yine takipçilerinden beğeni topladı. Ata binen fenomenin o kareleri, sosyal medyayı salladı.

TikTok platformunda çektiği videolarla kısa sürede milyonların tanıdığı bir isim haline gelen fenomen Cemre Solmaz, yeni bir paylaşım yaptı.

Şimdilerde BKM oyuncusu Emre Aslan ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Cemre Solmaz, Hollanda'ya gitti.

YouTube ve Instagram'ı da oldukça iyi kullanan Solmaz, tatilden verdiği iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan fenomen Cemre Solmaz, at binerken çektirdiği fotoğraflarını paylaştı.

Ata bindi

Güzelliği ve kusursuz fiziği ile akılları baştan alan Solmaz'ın kareleri, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle büyüleyen genç fenomene "Aşırı güzellik", "Keşke at olsak", "Bize de sarıl" gibi yorumlar yazıldı.