Tiktok fenomeni Cemre Solmaz çömeldi, beğeni butonu çöktü! "Bu fizik şovdur" TikTok fenomeni Cemre Solmaz, Instagram'daki yeni bir paylaşımıyla takipçilerini hayran bıraktı.

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23 yaşındaki Tiktok fenomeni Cemre Solmaz, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Özellikle Instagram'ı oldukça iyi kullanan Solmaz, iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Son olarak Paris'e giden fenomen, damga vuran pozlara imza attı.

Siyah transparan kombini ile objektif karşısına geçen Cemre Solmaz, dudak ısırttı.

Çömeldi

Çömelerek poz veren fenomen Cemre Solmaz, nabızları yükseltti.

Mavi gözleri ve sarı saçlarıyla siyah kombinine renk katan Solmaz, 3 milyon takipçisiyle o kareleri paylaştı.

Cemre Solmaz'a beğeni yağarken, "Güzelliğin halis mi", "Daha iyisi yok", "Kombinin yakıyor" övgüleri geldi.