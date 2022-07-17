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    TikTok fenomeni Cemre Solmaz yeni pozlarıyla nefes kesti! 'Altında bir şey yok mu'

    Fenomen Cemre Solmaz'ın yeni pozları, takipçilerinin beğenisini kazandı. Solmaz, fiziği ve güzelliği ile baş döndürdü.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 11:31
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    TikTok fenomeni Cemre Solmaz yeni pozlarıyla nefes kesti! 'Altında bir şey yok mu'

    TikTok platformunda çektiği videolarla kısa sürede milyonların tanıdığı bir isim haline gelen fenomen Cemre Solmaz, adından söz ettirmeye devam ediiyor.

    2000 doğumlu olan ve henüz 22 yaşında olan genç fenomen,  BKM oyuncusu Emre Aslan ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

    YouTube ve Instagram'ı da oldukça iyi kullanan Solmaz, iddialı paylaşımlarıyla magazin radarına da girdi.

    Cemre Solmaz'dan yeni pozlar

    Milyonlarca abonesi bulunan Cemre Solmaz, son kareleriyle takipçilerini büyüledi.

    Oversize tişörtüyle poz veren ünlü fenomen, güzelliği ve fiziği ile dikkat çekti.

    Solmaz'a takipçilerinden "Altın çıplak mı", "Bu güzellik halis mi", "Güzeller güzeli" gibi yorumlar geldi.

    İşte o kareler...

    TikTok fenomeni Cemre Solmaz yeni pozlarıyla nefes kesti! Altında bir şey yok mu #1

    TikTok fenomeni Cemre Solmaz yeni pozlarıyla nefes kesti! Altında bir şey yok mu #2

    TikTok fenomeni Cemre Solmaz yeni pozlarıyla nefes kesti! Altında bir şey yok mu #3


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