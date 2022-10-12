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- Tiktok fenomeni Merve Yalçın mavi bikinisiyle nefesleri kesti! 'Sen neymişsin Merve'
Tiktok fenomeni Merve Yalçın mavi bikinisiyle nefesleri kesti! 'Sen neymişsin Merve'
Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşım mest etti..
- 12.10.2022 - 17:19
Tiktok fenomeni Merve Yalçın sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Tiktok'ta 6.1 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Yalçın gündemden düşmüyor.
Merve Yalçın'ın instagram hesabından paylaştığı mavi bikinili pozları kısa sürede kırk binden fazla beğeni alırken o pozlara binlerce yorum yapıldı.
İddialı pozları takipçilerinin büyük beğenisini kazanan Merve Yalçın'ın instagramda 1.4 milyon takipçisi bulunuyor.
İşte Merve Yalçın'ın mavi bikinisiyle mest ettiği o pozlar..