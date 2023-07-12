TikTok fenomeni Sadık Dedecan hayatını kaybetti! İşte ölüm sebebi..

TikTok fenomeni olan 35 yaşındaki Sadık Dedecan sosyal medyanın gündemine oturdu.
Şanlıurfa'da işlettiği giyim mağazasında çekmiş olduğu videolar ile tanınan TikTok fenomeni Sadık Dedecan'ın vefat ettiği haberi sevenlerini yasa boğdu.
Sosyal medyada çektiği videolar ile büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Sadık Dedecan'ın ölüm sebebi en çok araştırılanlar arasında yer aldı.
Elektrik akımına kapıldı
Sadık Dedecan iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu ağır yaralandı.
Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sadık Dedecan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.