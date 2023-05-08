Tiktok fenomeni Yaren Alaca yazı getirdi, açıldıkça açıldı! "Güzelliğin terletti" Sosyal medya fenomeni Yaren Alaca, Instagram'daki kareleriyle dikkat çekti. Cesur pozlara imza atan genç fenomen, takipçilerinden beğeni aldı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta üne kavuşan isimlerden biri olan Yaren Alaca aslen Bursalı ve 2003 doğumludur.

Yayınladığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Yaren Alaca, kısa sürede ciddi bir takipçi sayısına ulaşmıştır.

Aynı zamanda YouTube ve Instagram'da aktif olan genç fenomen, son olarak Survivor Fenomenler kadrosunda yer aldı.

Her paylaşımıyla adından söz ettiren Yaren Alaca, son kareleriyle beğeni aldı.

Yazı getirdi

19 yaşındaki fenomen isim yeni pozlarını, "Bu profile artık yaz geldi" notuyla yayınladı ve 45 binin üzerinde beğeni aldı.

Yaren Alaca'ya takipçilerinden "Resmen Barbie", "Bu ne güzellik maşallah", "Çok doğal ve güzelsin" gibi yorumlar geldi.