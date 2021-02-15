TikTok fenomenlerinin dizisi Hiç konusu nedir, oyuncuları kimler? Hiç dizisi hangi kanalda?

TikTok fenomenlerinin dizisi Hiç konusu nedir, oyuncuları kimler? Hiç dizisi hangi kanalda?

Sosyal medya platformu TikTok'un Türkiye'deki fenomenlerinden oluşan dizi Blu TV için çekimlerine başladı. Peki Hiç dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte TikTok fenomenlerinin dizisi Hiç..

Son zamanların en popüler sosyal medya platformu TikTok, milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

Türkiye'de TikTok fenomeni kavramının oluşmasıyla birlikte büyük ilgi gören bu kesim, dizi ve film camiasına da adım attı.

BluTv için çekimleri başlayan ‘Hiç’ dizisinin konusu ve ne zaman başlayacağı oldukça merak edilenler arasında yerini aldı.

Başrollerini Taylan Meydan ve Caner Topçu’nun paylaştığı ‘Hiç’ adındaki yeni dizinin çekimleri Adana’da yapılıyor.

TİKTOK FENOMENLERİ DİZİSİ HİÇ KONUSU NEDİR?

Oldukça başarılı ve milyonlar tarafından takip edilen genç fenomenlerin yer aldığı dizi, bir grup gencin arkadaşlarına yardımcı olmak için başladıkları ticaret ile çok daha büyük bir organizasyona dönüşmesi anlatılacak.

Dizi, üniversite hayatına tutunmaya çalışan bir grup gencin yaşadığı maceraları ve zorlukları konu alacaktır.

Hiç dizisi için BluTV şu açıklamalara yer verdi:

'Ne kadar büyük oynarsan katlanacağın sonuçlar da o kadar büyük olur. Üniversite hayatına tutunmaya çalışan bir grup gencin arkadaşlarına yardımcı olmak için başladıkları “ticaret” çok daha büyük bir organizasyona dönüşüyor. #HİÇ yakında sadece BluTV’de.'

Yayın tarihi henüz netleşmeyen Hiç dizisinin bu yıl içinde platformda yayınlanması ve 8 bölümden oluşması bekleniyor.

HİÇ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

BluTv için çekilen 8 bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Caner Teker oturuyor.

Dizide Doğanay, Uzun Makarna olarak bilinen Özgür Balakar, Semih Varol ve Sera gibi ünlü Tik-toker adı verilen kullanıcılar da oynuyor.