Tiktok'ta çiğ etle beslenen doktor mideleri çalkaladı! İşlenmemiş gıda diyetini takipçileriyle paylaşan doctorgulec' isimli kullanıcı, yedikleriyle şoke etti.

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ensonhaber.com

Popüler beslenme akımları arasında yer alan "raw feeding", yani çiğ beslenme sağlıklı bir diyet olarak görülüyor.

Sosyal medyadaki "doktorgulec" isimli Tuba Güleç, diyeti uygulayanlardan oldu.

TikTok'ta öğünlerini paylaşan genç kadın, dikkatleri çekti.

Çiğ et, ciğer, beyin ve yumurtalık gibi organları yiyen fenomen doktor, o anları anbean paylaştı.

Milyoner'e katıldı

Son günlerde sıkça videolarıyla sosyal medyada dolaşıma giren Doktor Tuba Güleç, Milyoner'e katıldı.

Kendisini deneyim avcısı olarak tanıtan Güleç geceye damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Milyoner'de yarışmacı 100 bin TL'lik soruda verdiği cevapla herkesi şoke etti.

Güleç, Anayasa'nın 1.maddesi sorusuna yanlış cevap verdi.

Kariyeri şaşırttı

Plastik cerrah Tuba Güleç, kariyerine bakıldığında gayet başarı dolu bir hikaye ortaya koyuyor.

Güleç, Tıp eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra Yale Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı ve California San Diego Üniversitesi Pediatrik Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda eğitim aldı.

Son zamanlarda ise Kenya'da gönüllülük esaslı projelerde çalışıp, doktorluk yapıyor.