Tiktok'ta gülme krizine sokan anlar! Video çekmek isterken kafasına topu yedi Tiktok'ta video çeken iki kızın güldüren anları, olay oldu. Video çekmek isterken kafasına top yiyen kız, görenleri güldürdü.

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Tiktok'ta her gün birbirinden ilginç videolar paylaşılıyor...

Kullanıcılar, etkileşim almak uğruna farklı farklı içerikler üretiyor ve bunları sosyal mecralarda kullanıyor.

Bu içeriklere ise bir yenisi daha eklendi. Tiktok'a video atmak isteyen iki genç, bir spor salonunda dans etmek istedi.

Dansın sonucu hüsran

İki genç kız dans etmek için, kamera karşısına geçti. Ancak hesaba katmadıkları bir durum gerçekleşti.

Genç kızlardan birisi dans başladığı sırada kafasına gelen topla yere serildi. O anlarda arkadaşı ise şoka girdi.