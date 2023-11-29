TikTok'ta müstehcen yayınlar yapmıştı! 'Laz kızı' aylık kazancını açıkladı Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan 'laz kızı' lakaplı fenomen aylık kazancını açıkladı..

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ensonhaber.com

Sosyal medyada müstehcen yayınlar yaparak dikkat çeken ve para toplayan 35 yaşındaki 'laz kızı' lakaplı G.H. geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

TikTok platformunda canlı yayın açarak müstehcen görüntüler veren laz kızı lakaplı sosyal medya fenomeni yaşanan olayların ardından gündeme oturdu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 35 yaşındaki G.D.'nin canlı yayınla 'müstehcen içerikli' yayınlar yapmasının ardından harekete geçmiş ve şahsı gözaltına almıştı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan 'laz kızı' lakaplı G.H. pişman olduğunu ifade etti.

Show Haber'e konuşan G.H. 1 saatte 100 bin lira kazandığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kazancını açıkladı

Show Haber ekibini konuşan G.H. açıklamasında ''1 saatte 100 bin lira kazanmadım. O gün yaptığım yayından 7 bin 500 lira kazandım, 5-6 aydır açtığım yayınlarla aylık 20 bin lira kazanıyorum'' ifadelerini kullandı.

G.H. ayrıca "Benden daha kötüleri var. Ben en azından kötülük yapmadım. Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam" ifadelerine yer verdi.