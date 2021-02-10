TikTok'un yeni trendi 'Feta Pasta' nedir, nasıl yapılır? TikTok fırında peynirli domatesli makarna tarifi..

TikTok'un yeni trendi 'Feta Pasta' nedir, nasıl yapılır? TikTok fırında peynirli domatesli makarna tarifi..

Son günlerde TikTok'ta trend haline gelen makarna tarifi, yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 'Feta Pasta' adı verilen TikTok makarnası nasıl yapılır? İşte TikTok makarnası tarifi..

Sosyal medya platfromu olan TikTok her geçen gün yeni bir trend ortaya çıkarmayı başarıyor.

Dalgona kahve, Bulut ekmek, Gigi Hadid makarnası tariflerinden sonra yeni akım: Feta Pasta..

Aslında Feta makarnası adını ingilizcede beyaz peynir anlamına gelen "Feta cheese" ve makarna anlamına gelen "Pasta"dan alıyor.

Kısa sürede tüm sosyal medya platfromlarında karşılaşabileceğiz bu makarna tarifini denemek isteyenler TikTok feta makarnası nasıl yapılır? sorusunun yanıtını arıyor.

İşte viral olan TikTok feta makarna tarifi..

TİKTOK FETA PASTA NASIL YAPILIR?

Aslında Feta makarna trendi, Türk mutfağında alışık olunan bir lezzet olan peynirli ve domatesli makarna tarifinin aynısıdır.

Domates ve peyniri çeşnilendirerek fırında pişirdikten sonra makarnayla buluşturuyorsunuz. İşte en basit haliyle viral olan makarnanın tarifi:

MALZEMELER

1 dilim beyaz peynir

Çeri domates

Zeytinyağı

Fesleğen

Pul biber

Sarımsak

1 paket haşlanmış makarna

YAPILIŞI:

Çeri domatesleri fırın kabına aldıktan sonra üzerlerine zeytinyağı ve tuz döküp iyice karıştırıyoruz, ardından beyaz peyniri tam ortalarına yerleştirip üzerine fesleğen, pul biber ve zeytinyağı ekleyiniz.

Önceden ısıtılmış 220° fırında 20 dakika pişiriniz. Domatesler yumuşadıktan sonra peynir ile ezerek karıştırıp sos haline getiriniz.

Fırından çıkardıktan sonra üzerlerine hafif sulu ve sıcak makarnaları ekleyip iyice karıştırınız. Üstüne taze fesleğen yaprakları ekleyip tüketebilirsiniz.