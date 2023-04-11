Timuçin Esen kimdir, kaç yaşında, evli mi? Tetikçinin Oğlu'nun Korkmaz'ı... Fox TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nda Korkmaz karakterini canlandıran Timuçin Esen, izleyicilerin merak konusu oldu. Kariyeri ve özel hayatı araştırılan Timuçin Esen'in biyografisi sorgulanıyor. Peki, Timuçin Esen kimdir? Timuçin Esen kaç yaşında, nereli? İşte hakkındaki bilgiler...

Yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak’ın üstlendiği, senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek’in oturduğu Tetikçinin Oğlu, bu akşam yayın hayatına başlıyor.

Fox TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu, eski dostların evlatları için nasıl düşman olabileceğini gözler önüne seriyor.

Dizinin başrollerinde ise Şevket Çoruh ve Timuçin Esen rol alıyor. Korkmaz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Timuçin Esen, oyunculuğunu konuşturacak.

Performansı bir yana aurasıyla da dikkat çeken Esen, izleyicilerin araştırma konusu oldu.

Son olarak Mucize Doktor dizisinde rol alan Timuçin Esen kimdir, kaç yaşında, evli mi gibi sorular gündemde yer alıyor.

Peki, Tetikçinin Oğlu'nun Korkmaz'ı Timuçin Esen kimdir? İşte biyografisi...

Tetikçinin Oğlu Korkmaz karakteri

Geçmişine bağlı, insanları yarı yolda bırakmayan bir adamdır. Onun için hayatta birkaç öncelik vardır. Bunlardan biri de İskender’dir. İskender, Korkmaz’ın kurtarıcısı ve ona hayat veren kişidir.

Korkmaz, özel hayatında çok sakin olmasına rağmen konu işine gelince, kişiliği tamamen tersine döner. İşinde acımasız, bir o kadar da soğuk kanlıdır. Zaafları olan bir adamdır. Ama bu zaaflarını kimseye belli etmez. Onun zaaflarını hayatta bilen iki kişi vardır. Biri İskender, diğeri ise Huri.

Korkmaz’ın ilk aşkıdır Huri. Bu yüzden Huri ile olan ilişkisinde her zaman aradaki duvarı kaldırarak yaklaşır ona. Aile bağları güçlü değildir, çünkü bir ailesi olmamıştır. Geçmişten beri Bodrum’da İskender’in yanında çalışarak hayatını sürdürmektedir.

Timuçin Esen kimdir

1973 yılında Adana'da dünyaya gelen Timuçin Esen, üniversite için İstanbul'a adım attı.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Esen, ABD'de ciddi bir eğitim ile tiyatro yeteneğini pekiştirdi.

Türkiye'ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde "Hakkı Ağa" rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen'le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı.

Asıl çıkışını ise Hırsız Polis dizisindeki Çınar karakteriyle yakaladı.

Müslüm Gürses'i beyaz perdede oynayan Timuçin Esen; Gönül İşleri, Bodrum Masalı, Gülperi, Ben Gri ve Hekimoğlu dizilerinde rol aldı.

2012 yılında Bilge Türe ile hayatını birleştiren Timuçin Esen, 2013 yılında kızı Ayda ve 2016 yılında oğlu Gökyüzü ile babalık heyecanı yaşadı.

Şimdilerde 49 yaşında olan Timuçin Esen, Tetikçinin Oğlu dizisindeki Korkmaz karakteriyle dikkat çekiyor.