Tina Turner kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tina Turner'ın ölüm sebebi ne? Dünyaca ünlü sanatçı Tina Turner'ın hayatını kaybettiği haberi sosyal medyada gündeme oturdu. Rock'n Roll'un Kraliçesi olarak adlandırılan Tina Turner'ın hayatı merak uyandırdı. İşte Tina Turner'ın merak edilen hayatı..

Rock müziğin dünyaca ünlü ismi ABD'li sanatçı Tina Turner, İsviçre'deki evinde ölü bulundu.

Tina Turner'ın hayatının son yıllarında kanser, felç, böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

Tina Turner'ın sözcüsü, "Tina Turner, İsviçre'nin Zürih yakınlarındaki Kusnacht’taki evinde uzun bir hastalıktan sonra bugün 83 yaşında huzur içinde öldü. Onunla birlikte dünya bir müzik efsanesini ve bir rol modelini kaybetti" ifadelerine yer verdi.

Bu haberin ardından dünyaca ünlü sanatçı Tina Turner hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Tina Turner kimdir ve neden öldü? İşte Tina Turner'ın merak edilen hayatı..

Tina Turner kimdir?

Tina Turner 26 Kasım 1939 tarihinde Amerika'da dünyaya geldi. Gerçek adı Annie Mae Bullock olan Tina Turner gitarist eşi Ike Turner tarafından keşfedilmiştir.

1975 yılında boşanan Tina Turner'ın kariyeri 1983 yılında kadar durgun geçti. 1983 yılında plak şirketini değiştirme kararı alan Tina Turner, Capitol isimli şirket ile anlaşma sağladı.

Al Green'in "Let's Stay Together" parçasını seslendiren Tina Turner bu parçayla İngiltere Top 10'e girmeyi başardı.

Tina Turner bu parçanın yer aldığı albümle en iyi albüm ve en iyi kadın pop vokal dalında 2 Grammy ödülü kazanmıştır.

Tina Turner 2013 yılında ABD vatandaşlığından vazgeçeceğini açıklayarak İsviçre vatandaşlığına başvurdu. Tina turner 22 Nisan 2013'te İsviçre vatandaşı oldu ve kendisine İsviçre pasaportu verildi.

Tina Turner, 2018 tarihli My Love Story isimli kitabında birden fazla hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı. Tina Turner'a 2016 yılında bağırsak kanseri teşhisi kondu. Turner, 7 Nisan 2017'de böbrek nakli ameliyatı geçirmişti.

Tina Turner 24 Mayıs 2023'te 83 yaşındayken İsviçre'nin Küsnacht kentindeki evinde hayatını kaybetti.